DamwÃ¢ldster Trekwei wordt vernieuwd

Damwâldster Trekwei wordt vernieuwd

di 31 oktober 2023 08.49 uur

DAMWâLD - De gemeente Dantumadiel is begonnen met het aanpassen van de Trekwei, de weg tussen de Doniawei en de Koailoane in Damwâld. Grond-, Weg en Waterbouwbedrijf Folkertsma b.v. uit Ginnum voert het werk uit en is inmiddels gestart met de werkzaamheden.

De Trekwei is aan vervanging toe, maar komt er ook anders uit te zien. Buiten de bebouwde kom wordt de weg met betonstroken anderhalf meter breder gemaakt. Een weggebruiker kan tegemoetkomend verkeer zo beter passeren. En het wordt een stuk fijner en veiliger voor fietsers.

"We willen fietsers en andere kwetsbare verkeersdeelnemers ruim baan geven." vertelt wethouder Kees Wielstra. "In het verlengde van de Damwâldster Trekwei ligt een fietspad naar Dokkum. Er ontstaat dus straks een mooie en logische fietsroute langs het Damwâldster reedsje, de Trekwei en de Dammeloane."

Het deel binnen de kom (in het dorp) komt er hetzelfde uit te zien als de Dammeloane. Deze weg is vorig jaar al aangepakt. Ook bij de Trekwei komen aan beide kanten grijze klinkers en in het midden de karakterstiek rode straatstenen. Verder komt er een verhoging en drempel in de weg.

Buurtbewoners en het dorpsbelang Damwâld dachten mee. "Wij zijn erg enthousiast over het gekozen ontwerp en de samenwerking met de gemeente." zegt Jappie Kramer van de werkgroep. "Vooral de verbreding van de Trekwei is een grote vooruitgang."

Gescheiden rioolstelsel

Omdat de straat al op de schop gaat, ziet de gemeente de kans om meteen ook het rioolsysteem aan te pakken. Er komt een gescheiden riool. Dit betekent dat het vuile afvalwater en schoner regenwater apart worden opgevangen en afgevoerd. Het vuilwaterriool loopt bij flinke neerslag daardoor minder snel over. Er wordt alvast een aansluiting op het regenwaterriool gemaakt waarop later ook de Donawei kan worden aangesloten.

Eerst wordt het deel buiten het dorp aangepakt en volgend jaar gaan men binnen het dorp verder. De eerste fase is eind november afgerond. In het voorjaar van 2024 start de tweede fase. In juni 2024 is het klaar.