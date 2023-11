Automobilist (63) na anderhalf uur uit auto bevrijd

ma 30 oktober 2023 14.10 uur

GRIJPSKERK - Een 63-jarige automobilist uit de gemeente Westerkwartier is zondagavond na een anderhalf uur uit zijn auto bevrijd door de brandweer. Het ongeval gebeurde op de Bindervoetpolder (N388) bij Grijpskerk.

Door een nog onbekende oorzaak was de man met zijn auto van de weg geraakt en in een sloot beland. De brandweer, politie en een ambulance werden omstreeks 23.02 uur opgeroepen. Vanwege de ligging van de auto kon het slachtoffer moeilijk uit de auto worden gehaald.

Door de brandweer werd onder andere de deur van de auto geknipt. Na een anderhalf uur is het slachtoffer via de kofferbak uit de auto gehaald. Het slachtoffer is vervolgens met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Er is bij het slachtoffer een bloedproef gedaan om te kijken of hij onder invloed was. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een berger heeft de auto geborgen.

