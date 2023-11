Echtpaar Knoop-Kuiper uit Buitenpost 60 jaar getrouwd

ma 30 oktober 2023 11.45 uur

BUITENPOST - Burgemeester Oebele Brouwer bracht op maandag een bezoek aan Piet Knoop en Anneke Knoop-Kuiper. Zij vieren een dag eerder hun 60-jarig huwelijk.

De heer Knoop werd op 17 augustus 1936 geboren in Ee, mevrouw Knoop-Kuiper op 14 april 1944 in het Groningse Uithuizen. Het echtpaar leerde elkaar kennen op de bruiloft van een broer van mevrouw Kuiper. Piet Knoop en Anneke Kuiper kregen verkering en na een jaar stapten ze zelf in het huwelijksbootje.

Na hun trouwen kochten ze een huis in Ee, hier woonden ze 34 jaar. Het stel kreeg drie kinderen, twee zoons en één dochter. Inmiddels hebben ze zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Tegenwoordig woont het echtpaar Knoop-Kuiper alweer elf jaar in een seniorenwoning aan de Herbrandastraat in Buitenpost.

Piet Knoop werkte de eerste tien jaar van zijn huwelijk in de melkfabriek van Ee, ook was hij vrijwilliger bij de voetbalkantine van het dorp. Daarna werden hij en zijn vrouw koster/conciërge van de Gereformeerde Kerk in het dorp. Dit hebben ze 20 jaar met plezier gedaan. Na een tijdje vond meneer Knoop een baan bij de benzinepomp in Buitenpost. Dit is de reden geweest voor een verhuizing. Piet Knoop werkte bij de benzinepomp tot aan zijn pensionering. Intussen bleef mevrouw Knoop nog wel een tijd bij de kerk in Ee werken, ze fietste elke dag van Buitenpost naar Ee. Verder was ze ook lange tijd oppas oma voor de kleinkinderen, die taak vervulde ze met liefde.

Het diamanten huwelijk van het echtpaar Knoop-Kuiper wordt gevierd in familiaire kring.

