Twee auto's belanden in sloot in dezelfde straat

zo 29 oktober 2023 00.10 uur

KOLLUMERSWEACH - Op de Eastbroeksterwei tussen Kollumersweach en De Trieme zijn zaterdagavond twee auto's in een sloot beland.

Om 19.40 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor het eerste ongeval. Een man uit Dokkum reed vanaf De Dôlle en raakte in een bocht met de Eastbroeksterwei van de weg. De man kon zelfstandig uitstappen en raakte niet gewond.

Toen de man op de hulpdiensten stond te wachten hoorde hij een klap. Er bleek 300 meter verder ook een auto van de weg te zijn geraakt. De 42-jarige bestuurder van deze auto bleek de bocht te hebben gemist en was rechtdoor een sloot ingereden.

De man uit Kollum raakte gewond aan zijn hoofd en bleek onder invloed te rijden. Door een GGD-arts is in het ziekenhuis bloed afgenomen. Hij werd aangehouden door de politie. Uit het bloedonderzoek moet later blijken hoeveel de man gedronken had.

Bergingsbedrijf Boersma heeft beide voertuigen meegenomen.

