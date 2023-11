Griezelen tijdens de Town of Halloween in Kollum

za 28 oktober 2023 20.15 uur

KOLLUM - Dit weekend vond de Town of Halloween plaats in Kollum. Met een compleet nieuw concept heeft de jaarlijkse spokentocht ruimte gemaakt voor een heuse Town of Halloween. Dit evenement vond plaats in de verlaten hal waar voorheen drukkerij Banda was gevestigd. Met onder andere spookhuizen, themagebieden, shows, scare zone en een horecaplein met live muziek van Gaatze Bosma, was er ontzettend veel te doen.

Voor de kinderen was er zaterdagmiddag een Halloween kindermiddag met leuke activiteiten o.a een puzzeltocht en schminken.

De hal werd omgetoverd tot een scare zone van ruim 1500 m², naast de eerder genoemde activiteiten was er ook een diner experience te beleven. De Town of Halloween heeft met 120 vrijwilligers de bezoekers een \'verschrikkelijke’ avond bezorgd. De organisatie was in handen van Moonlight Events.

FOTONIEUWS