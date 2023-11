Vernieuwd café De Bûnte Bok feestelijk heropend

vr 27 oktober 2023 16.41 uur

LJUSSENS - Café 'De Bûnte Bok’ is compleet vernieuwd. Na vele maanden hard werken werd vrijdag het café in Ljussens feestelijk heropend. Het dorpscafé is volledig opgeknapt.

Het café is van binnen en buiten gerenoveerd en toekomstbestendig gemaakt. Zo is het café goed geïsoleerd, de keuken vernieuwd en is er een nieuwe snackruimte gecreëerd. Ook bestaande onderdelen, zoals de schoorstenen en kajuit zijn weer in oude glorie hersteld.

De buitenmuren zijn gestraald en opnieuw gevoegd. En tot slot is de bestrating en tuin rondom het café aangepakt. De renovatie was mogelijk dankzij subsidies en vrijwilligers

Het dorpscafé heeft subsidie ontvangen van Leader, het Waddenfonds en de gemeente Noardeast-Fryslân. Het dorpscafé is eind 2020 gekocht door zes kameraden en onderbracht in een stichting. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers werd het een succes.

