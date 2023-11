Verdachte wordt achtervolgd door drugsverleden

vr 27 oktober 2023 15.40 uur

LEEUWARDEN - Een 40-jarige Leeuwarder deed verwoede pogingen om zijn leven op de rit te krijgen, maar de man werd ingehaald door zijn criminele verleden en zat daardoor vrijdag voor de zoveelste keer tegenover een rechter.

Bierkratten

De verdachte, een oud-inwoner van Twijzelerheide, stond terecht voor drie winkeldiefstallen en de diefstal van een paar lege bierkratten van het balkon van een flat. Bij die laatste gebeurtenis had hij een kennis een zetje gegeven zodat die de kratten van het balkon kon pakken. In oktober had hij op twee verschillende dagen oordopjes gepikt bij de BCC.

Onvrijwillige actie

Dat was volgens de verdachte een onvrijwillige actie geweest. Hij was iemand tegengekomen uit de tijd dat hij nog in Twijzelerheide woonde en bij wie hij nog een oude drugsschuld had. Diegene zou hem min of meer gedwongen hebben om de oordopjes te stelen, om zo de drugsschuld af te betalen. De Leeuwarder was bang dat de man hem wat aan zou doen.

Stervensbenauwd

"Hij zit op kickboksen, ik was stervensbenauwd voor hem", aldus de verdachte. Een half jaar eerder, in april van dit jaar, had de man bij de Action een oplader en een pot vitamines gestolen. Hij wilde de spullen verkopen om er zelf drugs voor te kopen.

Inmiddels lijkt het erop dat hij zijn leven goed op de rit heeft. Hij zit niet meer aan de drugs, hij heeft een plek om te wonen, hij krijgt woonbegeleiding en hij heeft net een intake gehad bij de verslavingszorg.

Twee proeftijden

Sinds de diefstal van de oordopjes zit hij weer vast, maar hij heeft de toezegging gekregen dat hij terug mag naar zijn woning. De man liep in twee verschillende proeftijden, maar de officier van justitie besloot om de rechter niet te vragen de twee voorwaardelijke gevangenisstraffen – van drie en zes maanden - die daaraan verbonden zijn om te zetten. Daar was de rechter het mee eens.

Meteen naar huis

Zij volgde de eis van de officier en veroordeelde de Leeuwarder tot een werkstraf van 60 uur, met aftrek van de 14 dagen die de man in voorarrest heeft doorgebracht. Dat komt neer op 28 uur - twee uur per dag dat hij heeft gezeten.

Dat had tot gevolg dat hij vrijdag meteen naar huis mocht, nadat hij zijn spulletjes uit de gevangenis had gehaald. Hij moet zich wel blijven melden bij de reclassering en hij moet een behandeling ondergaan. Ook blijft het begeleid wonen-traject gehandhaafd.