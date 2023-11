Tanken voor €1,11 per liter bij TinQ Burum en Damwâld

vr 27 oktober 2023 12.00 uur

BURUM - Bij de TinQ tankstations aan de Friesestraatweg in Burum en aan de Haadwei in Damwâld kun je zondag tijdelijk tanken voor €1,11 per liter. Het exacte tijdstip waarop de prijzen aankomende zondag worden doorgevoerd zal 30 minuten voor aanvang van de actie bekend worden gemaakt in de TinQ4U app.

In het kader van TinQ MAX.KORTING wordt de brandstof tijdelijk aangeboden voor een bedrag van €1,11 per liter. Deze actieprijs is geldig gedurende 11,1 minuten en geldt voor Euro95 E10, Superplus 98 en Diesel.

Deze ludieke 'TinQ PitStop actie’ draait om drie keer de nummer 1. Daarom zal de actieprijs van €1,11 per liter brandstof, exact 11 minuten en 1 seconde gehanteerd worden, bij in totaal 111 verschillende TinQ tankstations. De actie is verspreid over 10 verschillende actiedagen. Om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt, zal ter plaatse een verkeersregelaar en personeel aanwezig zijn.

Tijdens de actie is het niet toegestaan om jerrycans te vullen. Tevens zijn vrachtwagens en tractoren tijdens de actieperiode niet toegestaan.