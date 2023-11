Verdachte met strafblad van 26 pagina’s belooft beterschap

do 26 oktober 2023 14.25 uur

LEEUWARDEN - Een Dokkumer (44) die woensdag voor de rechter moest verschijnen voor heling en diefstal zit al vast in een andere zaak, maar hij zou toch het liefst zo snel mogelijk vrij komen. "Om bij mijn dochter te zijn", zei de man.

Lijvig strafblad

De politierechter was niet te vermurwen en veroordeelde de Dokkumer tot vier maanden cel (waarvan twee maanden voorwaardelijk) voor de diefstal van een elektrische fiets, de heling van drie gestolen elektrische fietsen, een winkeldiefstal en de verduistering van een auto en een pinpas. Dat de verdachte niet de werkstraf opgelegd kreeg die advocaat Ersen Albayrak voorstelde, had alles te maken met het lijvige strafblad.

"Het is voorlopig de laatste keer"

Dat strafblad telt maar liefst 26 pagina’s. Dat de man tijdens de behandeling van de zaak zei dat het echt de allerlaatste keer was dat hij voor moest komen, daar geloofde de politierechter niets van. "Als iemand die 26 pagina’s documentatie heeft zegt dat het de laatste keer is, dan zeg ik: het is voorlopig de laatste keer", aldus de rechter.

Elektrische fiets voorzien van tracker

Vorig jaar was de Dokkumer in amper een maand tijd betrokken bij een reeks strafbare feiten. Medio september vond de politie in de schuur van een kennis van de verdachte drie gestolen elektrische fietsen. Een van de fietsen was voorzien van een tracker, waardoor de eigenaar het rijwiel kon volgen. De verdachte en de kennis waren in de woning, ze schoven elkaar de schuld in de schoenen.

Fiets gestolen in Kollum

De Dokkumer kon niet worden gelinkt aan de diefstal van de fietsen, maar de man had zich naar het oordeel van de rechter wel schuldig gemaakt aan heling. De zaak tegen de kennis werd dinsdag aangehouden, hij had zich ziek gemeld. Op 10 september vorig jaar had de Dokkumer, samen met dezelfde kennis, bij een winkel in Kollum een elektrische fiets gestolen. Deze diefstal was op camera vastgelegd. Op de beelden was te zien dat de mannen de fiets achterin de auto van de kennis legden.

Slapend in de auto in Veendam

In dezelfde maand had de Dokkumer de auto en de pinpas van een kennis gebruikt. Hij had geld gepind en was vijf dagen spoorloos, tot de politie hem slapend in de auto aantrof op een parkeerterrein in Veendam. De man beweerde dat hij toestemming had van de eigenaar van de auto. Hij had geld gepind om drugs te halen in Groningen. De eigenaar had aangifte gedaan van de diefstal van de auto en de pinpas.

"Uw geloofwaardigheid nadert het nulpunt"

De rechter en de officier van justitie waren het erover eens dat de eigenaar geen toestemming had gegeven om de auto en de pas mee te nemen om vervolgens vijf dagen van de radar te verdwijnen. Voor diefstal was er niet genoeg bewijs, maar wel voor het verduisteren van de auto en de pas. Dat de Dokkumer herhaaldelijk aangaf dat hij zijn leven wilde beteren, daar zette de rechter grote vraagtekens bij. "Uw geloofwaardigheid nadert het nulpunt, ik moet het allemaal nog zien".