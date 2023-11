Werkzaamheden N355 lopen vertraging op

do 26 oktober 2023 11.20 uur

NOARDBURGUM - Het groot onderhoud aan de N355 tussen Noardburgum en Twijzel loopt vertraging op. De werkzaamheden zouden zaterdag 28 oktober afgerond zijn.

Vanwege de vele regenval afgelopen tijd konden niet alle werkzaamheden worden gedaan. De planning is nu dat de werkzaamheden tot 4 november duren.

Net als nu is de N355 tussen Noardburgum en Twijzel volgende week in de nachten tussen 20.00 uur en 6.00 uur dicht voor verkeer. De direct aanwonenden krijgen deze week nog een brief in de brievenbus van de aannemer.