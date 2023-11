Bereid je bedrijf voor op deze risico's

wo 25 oktober 2023 18.45 uur

LEEUWARDEN - Er is geen gebrek aan voorspellingen voor de grootste strategische bedrijfsrisico's in deze tijd van het jaar. Om je wat tijd te besparen, hebben we de belangrijkste risico's op een rij gezet en gekeken hoe deze evolueren; de uitdagingen waarmee organisaties te maken kunnen krijgen bij het verminderen ervan; en hoe een geïntegreerde, robuuste benadering van risicobeheer het verschil kan maken tussen succes en mislukking.

Cyberveiligheid

Terwijl bedrijven digitaliseerden – en de pandemie de digitalisering versnelde – wreven cybercriminelen in hun handen. In een meer digitale wereld evolueren digitale dreigingen in een ongekend tempo; In 2020 was er een toename van 64% in e-mailbedreigingen, waarbij 79% van de organisaties werd getroffen door hun gebrek aan paraatheid. Robuust bestuur moet centraal staan ​​in elk digitaal transformatieproject om de vruchten te plukken en de valkuilen te vermijden. Het beperken van de risico’s die de digitalisering met zich meebrengt, betekent dat we deze methodisch en systematisch moeten aanpakken, en een gecentraliseerde, op samenwerking gebaseerde aanpak moeten bedenken om bedreigingen te beheersen en kwetsbaarheden tot een minimum te beperken.

Veranderende regelgeving

"Veranderingen in de regelgeving/wetgeving" blijven een aanzienlijk risico, waarbij de snelheid waarmee de regelgeving verandert de GRC-professionals scherper houdt dan ooit tevoren. In de nasleep van COP26 zal er waarschijnlijk een hele reeks nieuwe regelgeving komen met betrekking tot de CO2-voetafdruk en de nuldoelstellingen.

Cyberbedreigingen en zorgen over gegevensprivacy nemen toe, en er staan ​​ook nieuwe regels op stapel. Het bijhouden van he wettelijke verplichtingen en het implementeren van strategieën om de vereiste gegevens en rapportage te leveren, is een serieuze onderneming, waar je zeker rekening mee moet houden bij een RI&E opstellen.

Gegevensprivacy

Gegevensprivacy zal de komende jaren een top-of-mind issue zijn. Net als bij de andere belangrijke risico's is een gedisciplineerde aanpak bij het aanpakken van bedreigingen voor de gegevensprivacy essentieel. Het scala aan wetten waaraan moet worden voldaan, en de toenemende strengheid op het gebied van gegevensbescherming, maken dit een gebied waar geïsoleerde of eenmalige strategieën niet volstaan. Gegevenscompliance moet consistent, nauwgezet en geïntegreerd zijn.

ESG

Environmental, social en governance (ESG) zijn misschien wel het grootste risico waarmee organisaties dit jaar worden geconfronteerd. Dit komt deels doordat ESG veelzijdig en complex is en een scala aan risico's dekt, van de CO2-voetafdruk tot de diversiteit van werknemers en de moderne slavernij. Deels omdat het een snel evoluerend gebied is, waar de risico's snel veranderen, en ook omdat alles wat te maken heeft met milieuprestaties, sociaal onrecht en bestuur veel aandacht krijgt – waarbij overtredingen vaak zeer openbaar zijn.