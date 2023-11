Roemeense (40) steelt voor 'gigantisch bedrag' aan gezichtscrème

wo 25 oktober 2023 14.35 uur

LEEUWARDEN - Een 40-jarige vrouw uit Roemenië stal in december vorig jaar bij verschillende Kruidvat filialen in Burgum, Leeuwarden en Haarlem gezichtverzorgingsproducten.

De vrouw werd woensdag bij verstek door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot vier maanden cel.

Vijf Kruidvat winkels

De Roemeense was zelf niet naar de rechtbank gekomen. Haar advocate wist te melden dat de vrouw terug is gegaan naar haar geboorteland, waar ze een baan als kok heeft gevonden. De vrouw heeft in december vorig jaar bij vijf verschillende Kruidvat winkels dure gezichtsverzorgingsproducten gestolen.

"Gigantische bedragen"

Volgens de officier van justitie ging het om "gigantische bedragen". Op 18 december had de vrouw toegeslagen bij de Kruidvat in Burgum en bij twee Kruidvat filialen in Leeuwarden. Drie dagen later stal ze in Haarlem bij twee winkels van de drogisterijketen in totaal 80 potjes gezichtscrème.

In januari voor de rechter

Ze maakte gebruik van een geprepareerde tas om de alarmpoortjes te omzeilen. Begin dit jaar moest de vrouw ook al voor de politierechter verschijnen, ook voor het stelen van cosmeticaproducten. Toen kreeg ze twee maanden cel plus een maand voorwaardelijk. Volgens haar advocaat had de Roemeense haar lesje wel geleerd na twee maanden zitten.

Geen werkstraf

De advocate stelde voor om een werkstraf op te leggen in plaats van een vrijheidsstraf. Daar had de officier van justitie al over gezegd dat een taakstraf nauwelijks uitvoerbaar zou zijn, omdat de vrouw in het buitenland verblijft. De rechter volgde het strafvoorstel van de officier en legde vier maanden cel op.