Brand op het dak van meubelmakerij in De Westereen

wo 25 oktober 2023 11.20 uur

DE WESTEREEN - Op het dak van een meubelmakerij aan de Yndustrywei in De Westereen is woensdag brand uitgebroken. Vermoedelijk is de brand ontstaan door dakwerkzaamheden.

De brand brak net voor 11.00 uur uit en was korte tijd uitslaand. Er werd vrijwel direct opgeschaald naar 'middel brand'. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en ook de hoogwerker van Dokkum werd ingezet.

De brand was snel onder controle. De rook was korte tijd in de omgeving goed te zien. Er zijn sloopwerkzaamheden verricht om de brandhaard goed te kunnen nablussen. Tijdens het incident werd de straat door de politie afgezet.

Blussen met tuinslang

Er is nog gepoogd om de brand te blussen met een tuinslang, maar zonder resultaat. Het pand heeft door de brand (rook)schade opgelopen. Voor zover bekend waren er geen personen aanwezig in het gebouw en is er niemand gewond geraakt.

