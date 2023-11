Bruun Kuijt leert (amateur-)regisseurs de kneepjes van het vak

wo 25 oktober 2023 10.15 uur

NES (NOARDEAST FRYSLâN) - In Theaterkerk Nes kunnen (amateur-)regisseurs en aspirant regisseurs donderdag 2 november de kneepjes van het vak leren van regisseur Bruun Kuijt. Tijdens een 'Masterclass Regie' leren de deelnemers onder andere aan de hand van een toneeltekst meer over hoe je als regisseur je acteurs helpt hun karakter te ontwikkelen, hoe je je voorbereidt, hoe je humor verweeft in een stuk en hoe je het beste om kunt gaan met kritiek.

"De masterclass is voor zowel beginners als gevorderden", vertelt Kuijt. "Of je nou al vaak geregisseerd hebt of nog maar net begonnen bent, er is voor iedereen wat te leren. Ikzelf leer ook nog altijd bij, ondanks dat ik al jaren toneelproducties regisseer." Bruun Kuijt is al meer dan vijfendertig jaar regisseer en mag met meer dan 150 voorstellingen en dertig zelfgeschreven stukken dan ook met recht een 'oude rot in het vak' genoemd worden. Recente producties waar hij zich mee bezighield waren onder andere Pietje Bell en Fêste grûn. Momenteel werkt hij aan de nieuwe productie 'Little Women'. Eerder regisseerde hij kindervoorstellingen zoals Nijntje, de Musical en Hoe overleef ik mijn eerste zoen? en in deze regio het locatietheaterspektakel Titus, over het leven van Titus Brandsma.

De masterclass past Kuijt aan aan de deelnemers en hun ervaring. "Regisseren bevat vele technieken die je je door de jaren heen meester maakt. Hoe langer je regisseert, hoe meer je durft te vertrouwen op het inzicht dat je die technieken onder de knie hebt. Ik heb nog wel eens klussen waarvan ik denk: 'Kan ik dit wel?' Maar als ik eenmaal aan het werk ben lijkt het echter wel alsof er een tweede natuur in werking treedt, waardoor ik in staat ben om de acteurs aan te sturen."

Zo'n tweede natuur is natuurlijk niet in een masterclass van één avond aangeleerd, maar Kuijt weet wel in een avond de basisprincipes van het regisseren over te brengen en de technieken die hij gebruikt bij het regisseren van een voorstelling voor het voetlicht te brengen.

De masterclass stelt deelnemers in de gelegenheid om praktisch aan de slag te gaan en tips te krijgen van een professional. Via de website van Theaterkerk Nes is het mogelijk om je aan te melden.