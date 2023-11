Geheime zender 'V.D.M.' uit de lucht gehaald

di 24 oktober 2023 18.15 uur

HARKEMA - In Harkema is dinsdag een illegale piratenzender uit de lucht gehaald. Het zou gaan om de zender 'V.D.M.', die af en toe in het weekend op de frequentie 94,5 FM uitzond.

Het betrof vermoedelijk de zender van een 35-jarige man wonende aan de Homear. Het RDI (voormalige Agentschap Telecom) heeft de apparatuur en een mobiele zendmast in beslag genomen.

De politie was ter ondersteuning ook aanwezig. Het is nog onduidelijk of de piraat ook een proces-verbaal heeft gekregen.