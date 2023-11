Hardleerse Harrekiet (33) blijft onder invloed rijden

di 24 oktober 2023 16.50 uur

LEEUWARDEN - Tot drie keer toe werd een 33-jarige inwoner van Harkema betrapt op rijden onder invloed van drugs. De laatste keer dat hij werd aangehouden reed hij ook nog eens zonder rijbewijs.

Werkstraf en rijontzegging

De Harkemaster werd dinsdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een rijontzegging van zes maanden plus zes maanden voorwaardelijk.

In januari en februari 2021 liep de Harkemaster twee keer tegen de lamp. De eerste keer werd hij in Surhuisterveen staande gehouden, de tweede keer was in Kootstertille.

"Een slechte periode"

In diezelfde plaats werd hij een jaar later opnieuw aan de kant van de weg gezet. Al die keren wees de bloedproef uit dat hij speed en GHB had gebruikt. De man sprak zelf van " een slechte periode" die hij achter zich probeerde te laten. Hij heeft nu contact met de verslavingszorg. "De laatste tijd gaat het goed", aldus de verdachte.

"Schijt aan alles"

"Als je gebruikt hebt, dan heb je schijt aan alles", antwoordde hij op de vraag van de rechter waarom hij was gaan rijden nadat hij drugs had gebruikt. Hij zou niet hebben geweten dat zijn rijbewijs na de laatste keer ongeldig was verklaard, hij dacht dat het verlopen was. Het rijbewijs ligt momenteel bij het CBR.

45-kilometer autootje

Hij rijdt nu in een 45-kilometer autootje en is naar zijn zeggen "hard bezig" om het rijbewijs terug te krijgen. De man is vaker veroordeeld voor verkeersfeiten.

Volgens de officier van justitie staat er ook nog een zaak open. Bovenop de werkstraf en de deels voorwaardelijke rijontzegging legde de rechter ook nog een voorwaardelijke celstraf op van een maand.