Voorwaardelijke celstraf voor belagen politieagente

di 24 oktober 2023 14.40 uur

LEEUWARDEN - Een 37-jarige man uit Biddinghuizen die begin dit jaar een agente van de politie Fryslân heeft belaagd, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar.

Zaak van tien jaar geleden

De man heeft begin dit jaar het algemene politienummer 0900-8844 gebeld. Hij was op zoek naar de agente voor een zaak die zo’n tien jaar geleden speelde. De man zou de agente vragen hebben willen stellen over een getuigenverklaring die zij had afgenomen.

Dwingende wijze

De officier van justitie stelde tijdens de zitting van twee weken geleden dat de man "op dwingende wijze" heeft geprobeerd contact met de agente te krijgen. Hij had aangegeven dat hij wist waar de familie van de agente woont.

Eerder veroordeeld

De verdachte, een ex-inwoner van Wâlterswâld, kende de agente van vroeger. Hij is eerder veroordeeld in een soortgelijke zaak. In november 2018 werd hij veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur omdat hij twee in Dokkum gestationeerde agenten stalkte.

Geen contact meer gezocht

In de nieuwe zaak had de officier van justitie naast een voorwaardelijke celstraf ook een werkstraf van 150 uur geëist. Omdat de verdachte al een tijdlang geen contact meer heeft gezocht met de agente, oordeelde de rechtbank dat een voorwaardelijke straf volstaat en het risico op herhaling afdoende zal verkleinen.