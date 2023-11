Fietser verlaat oprit en wordt aangereden door automobiliste

di 24 oktober 2023 12.24 uur

WâLTERSWâLD - Een fietser is dinsdag gewond geraakt bij een ongeval op de Dokkumerloane in Wâlterswald. De jongeman kwam van een oprit en merkte een naderende automobiliste te laat op. Hij kon niet meer tijdig stoppen en een aanrijding was het gevolg.

Het ongeval vond net na 11.40 uur plaats. De politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De jongeman is behandeld door het ambulancepersoneel. Hij is met een hoofdwond overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. De automobiliste kwam met de schrik vrij.

Tijdens het ongeval werd de weg afgesloten voor het overige verkeer. De politie heeft het ongeval in kaart gebracht en verder afgehandeld.

