Minderjarige uit Opsterland gewond bij verkeersongeval

di 24 oktober 2023 10.38 uur

MARUM - Een minderjarige jongen uit de gemeente Opsterland is maandag gewond geraakt bij een ongeval op de Hamrik in Marum. De 18-jarige bestuurster uit de gemeente Westerkwartier raakte ook gewond. Beide personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond rond 22.00 uur plaats. De automobiliste kwam door onbekende oorzaak naast de weg terecht, raakte een boom en kwam vervolgens met veel schade tot stilstand in een weiland.

Volgens de politie is er een blaastest afgenomen en was de vrouw niet onder invloed van drank of drugs. De jongeman zat als bijrijder in het voertuig. Beide personen zijn na een behandeling ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis.

