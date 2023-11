Boomstronk verwijderd om bij gaslekkage te komen

ma 23 oktober 2023 20.46 uur

JUBBEGA - Aan de Schoterlandseweg tussen Jubbega en Hoornsterzwaag moest maandagavond een boomstronk verwijderd worden om bij een gaslekkage te komen.

Even voor 18.00 uur was er tijdens werkzaamheden in een tuin per ongeluk een gasleiding geraakt. De lekkage kon niet bereikt worden vanwege de boomstronk. Met een mobiele kraan is deze verwijderd waarna de lekkage hersteld kon worden.