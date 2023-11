Boelenslaan wil rotonde op gevaarlijke kruising Blauwhuisterweg

ma 23 oktober 2023 20.40 uur

BOELENSLAAN - Boelenslaan wil dat de gemeente Achtkarspelen een rotonde gaat realiseren op de Blauwhuisterweg bij Surhuisterveen. Terwijl de gemeente de vernieuwde kruising als veilig beschouwt, wordt dat anders ervaren door de gebruikers.

"Tegenwoordig kun je in twee keer de Blauwhuisterweg oversteken maar veilig is het allerminst. De oversteek is vanaf richting Harkema lastig te overzien vanwege de bocht aan deze kant net voor de oversteek. Je kunt hierdoor maar een klein stukje van de weg richting Harkema overzien." aldus Marianne van der Heide, voorzitter van Plaatselijk Belang Boelenslaan.

Volgens Van der Heide zien vooral ouderen vaak pas halverwege als er een auto verschijnt, vooral als er hard wordt gereden. "Op die momenten is oversteken nog veel riskanter."

Van der Heide ziet dat met name schoolgaande kinderen er tegenwoordig vaak voor kiezen om gebruik te maken van de parallelweg aan de kant van Boelenslaan.

"Dit geldt zowel voor de heen- als de terugreis terwijl dit natuurlijk niet de bedoeling is. Daarnaast kunnen mensen die gebruik maken van een scootmobiel ook geen gebruik maken van de nu bestaande oversteek, omdat men niet met dit vervoermiddel tussen de hekjes door kan die in het midden geplaatst zijn." Ook zij worden op deze manier gedwongen om via de parallelweg te gaan.

Vrachtwagens moeten omrijden

Ook zorgde de vernieuwde kruising ervoor dat transportbedrijf Wiersma tegenwoordig moet omrijden via de Trije Roeden omdat hun trucks met oplegger simpelweg te groot zijn om de afslag te nemen. Zij worden dan gedwongen om de andere kant om te rijden waar ook weer veel scholieren fietsen.

Rotonde

"In onze ogen is het probleem met deze oversteek best op te lossen maar dan zou de huidige oversteek vervangen moeten worden door een rotonde op dezelfde plaats." Bijkomend voordeel is, dat een rotonde ook zal helpen om de snelheid op de Blauwhuisterweg naar beneden te brengen.

"Iets waar veel mensen maar wat blij mee zouden zijn, en wat de situatie ter plekke ook veel veiliger zal maken!" Van der Heide hoopt dat de gemeente met Plaatselijk Belang in gesprek wil gaan over de situatie.

Poll: Is de nieuwe kruising op de Blauwhuisterweg veilig of niet?