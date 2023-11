Coole Kidsweek bij Observeum in Burgum

ma 23 oktober 2023 12.24 uur

BURGUM - Deze week kunnen kinderen een speurtocht doen tijdens de Coole Kidsweek in het Observeum in Burgum. Het streekmuseum is elke middag geopend.

Naast een speurtocht is het ook mogelijk om te knutselen bij de Sterrenwacht "Bij mooi weer doen we dat in onze koepel en buiten in de tuin, en bij slecht weer met een computersimulatie op het bolle plafond van ons Planetarium!" aldus de Sterrenwacht.

Er gelden normale entreetarieven van 5 euro per persoon en 3 euro voor kinderen tot 17 jaar. Kinderen tot 5 jaar kunnen gratis naar binnen.

