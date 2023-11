Koophuizen bijna 5% goedkoper (maar ook duurder) in Friesland

BURGUM - In het derde kwartaal van 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen opnieuw in alle provincies lager dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS.

In Friesland zijn de huizen 4.6% goedkoper geworden. Ook is het aantal transacties met bijna 7% gedaald. Doordat de rente flink hoger is geworden, is het voor veel mensen soms dubbel zo duur geworden om nog een koopwoning te kunnen kopen.

Daling jaar op jaar

De prijsontwikkelingen zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Bestaande koopwoningen in Nederland waren in het derde kwartaal van dit jaar 4,6 procent goedkoper dan in het derde kwartaal van 2022.

Stijging kwartaal op kwartaal

In vergelijking met het tweede kwartaal van 2023 stegen de prijzen echter met 1,2 procent. Deze stijging volgde op drie kwartalen met een kwartaal-op-kwartaalprijsdaling.

Net als een kwartaal eerder waren in het derde kwartaal van 2023 de prijzen van bestaande koopwoningen in alle provincies lager dan een jaar eerder. De daling was met 6,7 procent het grootst in Utrecht en met 1,6 procent het kleinst in Limburg. Ten opzichte van een kwartaal eerder stegen de prijzen in alle provincies.