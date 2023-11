Drugsdealers door politie opgepakt in Hurdegaryp

zo 22 oktober 2023 17.12 uur

HURDEGARYP - Twee vermoedelijke drugsdealers van 25 en 26 jaar oud zijn zaterdag door de politie opgepakt bij het treinstation in Hurdegaryp. De twee hadden drugs bij zich.

Het duo uit Leeuwarden hield zich in hun auto verdacht op bij het treinstation aan de Rijksstraatweg in Hurdegaryp. Ze bleken in bezit te zijn van een handelshoeveelheid harddrugs.

De aangetroffen drugs en een geldbedrag zijn door de politie in beslag genomen. Na aanhouding is het duo voor verder onderzoek ingesloten in het cellencomplex in Leeuwarden.