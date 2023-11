Monumentale status de molen De Mearmin mogelijk geschrapt

zo 22 oktober 2023 13.34 uur

DAMWâLD - De monumentale status van de molen De Mearmin van het openluchtmuseum De Sûkerei wordt mogelijk geschrapt. Het bestuur van de stichting De Sûkerei werd in september hiervoor ingelicht over het besluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Met de monumentale status is ook subsidie gemoeid waardoor De Sûkerei in staat is om de 130 jaar oude molen te onderhouden. De molen dateert van 1892, van origine in Readtsjerk, in 1969 verplaatst naar Dokkum (Geastermermearpolder).

De molen maakt sinds 2016 onderdeel uit van het openluchtmuseum De Sûkerei. Gezamenlijk met de andere gebouwen met hun inrichting, wordt de geschiedenis over het leven, werken en wonen, levendig gehouden. Het behoud van de monumentale status is volgens De Sûkerei essentieel om het verhaal te kunnen blijven vertellen.

Vorig jaar wist De Sûkerei het schrappen van de monumentale status te voorkomen door tegen het besluit te ageren. Destijds was niet de juiste procedure gevolgd waardoor het besluit ongeldig werd verklaard. De monumentale status bleef hierdoor (voorlopig) overeind.

Begin dit jaar diende het bestuur een aanvraag in voor een instandhoudingssubsidie voor de molen bij de RCE, voor de jaren 2024 tot en met 2029. Deze aanvraag werd gehonoreerd en een week later lag het besluit in de bus van het schrappen van de monumentale status van de molen.

Het bestuur beschouwt de samenloop als een innerlijke tegenstrijdigheid van de uitvoeringsdienst de RCE. Het is des te opmerkelijker te weten dat de restauratie, de verplaatsing, inclusief de oplevering en het garanderen van het onderhoud van de molen destijds volledig gedocumenteerd is.

Als dit anders geweest zou zijn, dan had het stichtingsbestuur nooit en te nimmer ingestemd met de verplaatsing naar de huidige situatie. Simpelweg omdat de financiële spankracht van het stichtingsbestuur dit belette. Er ontstaat nu een groot gat in de begroting als het besluit doorgaat.

Het bestuur van De Sûkerei is bezig met een reactie op het besluit van de RCE.

