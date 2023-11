Dronken automobilist (20) botst op geparkeerde auto

zo 22 oktober 2023 10.50 uur

DE WILP - Een 20-jarige automobilist uit de gemeente Westerkwartier botste zaterdagnacht tegen een geparkeerde bus. Het ongeval vond omstreeks 2.30 uur plaats op de Oosterweg in De Wilp.

De bestuurder is per ambulance gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is ook bloed afgenomen omdat uit een blaastest van de politie duidelijk werd dat de bestuurder te veel had gedronken.

Beide bestelbussen raakten door de aanrijding zwaar beschadigd. De bestuurder had een verwarde indruk bij omstanders gemaakt, kort na het ongeval.

De politie doet nog onderzoek of de man ook daadwerkelijk de bestuurder van het voertuig is geweest. De bloedtest moet later uitwijzen hoeveel de man te veel had gedronken.