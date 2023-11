Scooterdief (16) plast tegen politieauto en slaat op de vlucht

zo 22 oktober 2023 10.39 uur

NOORDWOLDE - De politie maakte zaterdagnacht jacht op een zestienjarige scooterdief in Noordwolde. De man sloeg op de vlucht nadat een politieagent hem aansprak op het feit dat hij tegen zijn dienstauto aan plaste.

De jongeman, woonachtig in Heerenveen, sprong op zijn scooter en ging ervan door.

De agenten gingen in de achtervolging en het werd al snel duidelijk dat de jongeman eerder op de avond de scooter had gestolen. Hij was aangemerkt als verdachte.

De scooterdief negeerde de stoptekens van de politie en ook de zwaailichten en sirenes hielpen niets. "Het rijgedrag van de verdachte zorgde voor gevaarlijke situaties op de weg." aldus de wijkagent van Noordwolde.

In de omgeving van de JP Engelmanstraat in Heerenveen ging de dief te voet verder met zijn vlucht. Hij wist succesvol te verdwijnen in de nacht totdat de politie ter plaatse kwam met diensthond Mannus.

Nadat Mannus een paar keer geblaft had, koos de verdachte eieren voor zijn geld en hij kwam tevoorschijn. Hij zat daarvoor verstopt achter een schuurtje in de tuin. De jongeman werd aangehouden en kreeg daarbij 3 bekeuringen.