Voertuig gestolen bij camping op Ameland

za 21 oktober 2023 11.38 uur

BALLUM - Een elektrisch voertuig is in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen bij camping Roosdunen aan de Strandweg op Ameland. Het voertuig stond op dat moment geparkeerd in een loods.

Het gaat om een kleine terreinwagen van het merk HSUN met kenteken XZ-527-Z. De diefstal werd zaterdagochtend ontdekt en de politie is op de hoogte gebracht.

De politie meldde later in de middag dat het voertuig weer is teruggevonden.