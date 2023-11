Kortsluiting in meterkast zorgt voor rook en nare geur

vr 20 oktober 2023 17.40 uur

KOLLUM - In een loods aan de Dwarsryd in Kollum ontstond vrijdag aan het einde van de middag kortsluiting in de meterkast. Daardoor ontstond er een vreemde lucht en wat rookontwikkeling.

De Kollumer brandweer en het korps van Buitenpost werden even na 17.00 uur opgeroepen voor de mogelijke brand. Al snel werd duidelijk dat er nog geen sprake was van brand. De situatie in de meterkast werd veilig gesteld door de spuitgasten.

FOTONIEUWS