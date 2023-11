Fietsster bekneld onder omgevallen boom

vr 20 oktober 2023 16.25 uur

DE WESTEREEN - Een meisje op de fiets raakte vrijdag bekneld onder een afgeknakte deel van een grote boom. Het ongeval vond even voor 16.00 uur plaats ter hoogte van het treinstation op de Noarder Stasjonsstrjitte in De Westereen.

De brandweer van De Westereen moest er aan te pas komen om het slachtoffer te bevrijden uit haar benarde positie. Ze is na haar bevrijding opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel.

De Noarder Stasjonsstrjitte was ter hoogte van Old Dutch enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer. Op deze manier konden de hulpverleners hun werk veilig doen.

De storm, die deze vrijdag door de regio raast, is naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak dat de boom kon omvallen. De brandweer heeft de dikke tak van de boom later in stukken gezaagd en van de weg verwijderd.

Het gewond geraakte meisje is na een behandeling ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ze was volgens getuigen bij kennis nadat ze geraakt was door de omgevallen boom.

