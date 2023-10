Veel gebruikte houtsoorten in de bouw

wo 18 oktober 2023 14.54 uur

DOKKUM - Hout is een van de oudste en meest veelzijdige bouwmaterialen die we kennen. Het is niet alleen duurzaam, maar biedt ook een natuurlijke uitstraling en warmte die veel andere bouwmaterialen niet bieden. Nu is het wel zo dat hout vaak wordt gebruikt als constructiemateriaal en je het dus in veel gevallen niet direct terugziet, mits het natuurlijk gaat om een koof voor de leidingen in de woonkamer. Omdat hout niet alleen handig is voor tijdens de grotere projecten, maar het ook voor jou als huis tuin en keuken klussen handig is, hebben we een aantal houtsoorten die veel worden gebruikt voor je op een rijtje gezet. Daarbij vertellen we je ook voor welke toepassing iedere houtsoort het meest geschikt is, zodat, wanneer je zelf aan het klussen gaat, precies weet wat je nodig hebt.

Triplex

Triplex is een veelzijdig houtproduct dat vaak wordt gebruikt in de bouw. Het bestaat uit meerdere lagen houtfineer die met elkaar zijn verlijmd, waardoor het sterk en stabiel is. Triplex is bijzonder geschikt voor toepassingen waar duurzaamheid en stabiliteit beide belangrijk zijn, zoals vloeren, daken en bekistingen. Het is ook een populaire keuze voor wandbekleding en meubels vanwege de stijlvolle en nette afwerking en de mogelijkheid om het zowel te verven en in het geval je het buiten wilt gebruiken, ook beitsen. Dit heeft als voordeel dat je triplex voor vrijwel alles kunt gebruiken waarbij je een houten constructie moet maken.

Multiplex

Multiplex is vergelijkbaar met triplex, maar het bestaat uit minimaal drie lagen houtfineer die kruislings zijn verlijmd, wat zorgt voor extra sterkte en stabiliteit. Multiplex wordt vaak gebruikt voor vloer- en dakconstructies, maar is ook geschikt voor de bouw van meubels en kasten. Het is een uitstekende keuze voor projecten waarbij sterkte en duurzaamheid van belang zijn. Nu is het wel zo dat het uiteindelijk wel afhangt van het type project of het verstandig is om te kiezen voor multi- of triplex. Twijfel je, raadpleeg dan een bouwmarkt, zodat je zeker weet dat je constructie stevig genoeg is.

Betonplex

Betonplex is een houten plaatmateriaal dat is voorzien van een speciale coating, meestal aan beide zijden, die het beschermt tegen vocht en slijtage. Deze eigenschappen maken betonplex ideaal voor het maken van een bekisting. Doordat het materiaal zo enorm sterk is, kan het prima meerdere keren worden gebruikt. Wil jij betonplex kopen voor het maken van een bekisting, dan is het wel belangrijk dat je goed kijkt naar de dikte van het materiaal. Bij het storten van beton komt dusdanig veel kracht vrij dat je wel de juiste betonplex moet gebruiken, zodat de bekisting op z’n plek blijft.

Trespa platen

Trespa is een merknaam voor hoogwaardige gevelbekleding panelen die vaak worden gebruikt in de bouw vanwege hun duurzaamheid en weerbestendigheid. Hoewel Trespa-platen geen natuurlijk hout zijn, worden ze vaak gekozen vanwege hun esthetische aantrekkingskracht en onderhoudsarme eigenschappen. Trespa platen zijn ideaal voor gevelbekleding en decoratieve afwerkingen en ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en soorten, waardoor er altijd wel een soort is die aansluit bij de stijl die je zoekt.