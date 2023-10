Vlammenzee verwoest auto in Hurdegaryp

wo 18 oktober 2023 09.06 uur

HURDEGARYP - In de vroege uren van dinsdag is een Opel Corsa volledig uitgebrand aan de Wester-Omwei in Hurdegaryp. De brandweer uit Gytsjerk en de politie waren snel ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Brandstichting is niet bevestigd door de politie, maar wordt niet uitgesloten.

Een naastgelegen auto liep lichte schade op door het vuur. De weg was tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten.

FOTONIEUWS