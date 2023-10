Echtpaar Schievink-Stelwagen uit Harkema 60 jaar getrouwd

di 17 oktober 2023 20.49 uur

HARKEMA - Burgemeester Oebele Brouwer bracht op dinsdag een bezoek aan Klaas Schievink en Riemke Schievink-Stelwagen. Zij vierden hun 60-jarig huwelijksjubileum.

Meneer Schievink werd op 9 november 1941 geboren in Wytfean, en groeide op met twee zussen en zeven broers. Mevrouw Schievink-Stelwagen werd geboren op 29 augustus 1942 in Garyp en komt uit een groot gezin. Zij groeide als oudste op in een gezin met 16 kinderen.

Klaas Schievink werkte samen met de vader en broer van Riemke Stelwagen. Tijdens een huwelijksfeest leerden ze elkaar kennen. Na het feest mocht hij haar thuisbrengen. Ze werden verliefd en na een poos verkering stapten ze in het huwelijksbootje. Na een jaar in Lemmer, verhuisden ze naar Harkema. Samen kregen ze twee zoons, een dochter en vier kleinkinderen.

De heer Schievink heeft het grootste deel van zijn werkzame leven gewerkt bij Spinder in Harkema. Daarnaast heeft hij voor alle drie kinderen een huis gebouwd en later ook weer huizen van hen verbouwd. Mevrouw Schievink-Stelwagen heeft als oudste dochter veel geholpen in de huishouding. Ook na haar huwelijk bleef ze dit één keer in de week doen. Toen hun jongste kind oud genoeg was, heeft ze gedurende 26 jaar met veel plezier gewerkt bij de kledingzaak Bentex in Surhuisterveen.

Het echtpaar Schievink-Stelwagen is altijd erg sportief geweest. Klaas Schievink was tien jaar keeper bij voetbalclub Harkemase Boys. Nog altijd is hij een trouwe supporter van de club. Na tien jaar voetbal was het tijd voor iets nieuws: volleybal. Eerst als speler, maar later ook als succesvolle trainer bij verschillende clubs in Fryslân. Dit heeft hij met veel passie gedaan tot aan 60-jarige leeftijd. Ook Riemke Schievink-Stelwagen was actief binnen de volleybalclub van Harkema. Jarenlang heeft ze er gespeeld en had diverse bestuursfuncties.

Naast sportliefhebber heeft de heer Schievink ook een groot hart voor flora en fauna. Met een verrekijker de natuur in, is wat hij nog vaak doet. Ook is hij dol op dieren. Hij heeft bijvoorbeeld sierkippen gefokt, waarmee hij zelfs tentoonstellingen bezocht. Een andere grote passie waren de paarden. Vanuit huis was hij bekend met het fokken van Friese paarden. Op 55-jarige leeftijd kocht hij zijn eerste eigen Friese paard om mee te fokken. Zijn kinderen en later ook kleinkinderen vonden het altijd geweldig om op de paarden te rijden. Het laatste paard is vorig jaar naar Bulgarije gegaan.

Het diamanten echtpaar Schievink-Stelwagen viert het huwelijksfeest met de kinderen en kleinkinderen.

FOTONIEUWS