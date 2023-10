Traumaheli ingezet nadat fietsster op auto botst

di 17 oktober 2023 18.10 uur

OOSTERWOLDE - Op de Brinkstraat in Oosterwolde is dinsdagmiddag een vrouw gewond geraakt bij een ongeval. Zij kwam met haar fiets in botsing met een automobilist. De fietsster is met een hoofdwond overgebracht naar het ziekenhuis.

Ook het MMT (het Mobiel Medisch Team) kwam per helikopter ter plaatse bij het ongeval om assistentie te verlenen. De weg gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer zodat de hulpverleners veilig hun werk konden doen.

