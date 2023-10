Kettingbotsing: chauffeur onder invloed en minikraan los op kar

di 17 oktober 2023 17.58 uur

NOARDBURGUM - De 26-jarige chauffeur van een bestelbus met aanhangwagen is dinsdag aangehouden nadat hij betrokken was geraakt bij een kettingbotsing op de Rijksstraatweg bij Noardburgum. In totaal kwamen zeven voertuigen met elkaar in botsing.

De chauffeur is afkomstig uit de gemeente Achtkarspelen en op het politiebureau blies de man 370 µg/l. De maximaal toegestane waarde is in Nederland 220 µg/l. De man kreeg een rijverbod en er is proces-verbaal opgemaakt vanwege het rijden onder invloed.

Bovendien kreeg de man een boete voor loszittende lading. De minikraan op zijn aanhangwagen bleek niet goed gezekerd te zijn. De minikraan stond namelijk helemaal los op de aanhanger.

Volgens de andere betrokkenen van de kettingbotsing stonden zij allemaal stil voor het verkeerslicht toen de 26-jarige chauffeur de rij auto's te laat zag en op hen inreed. Als gevolg van de klap, werd telkens een auto ervoor geraakt tot in totaal zeven voertuigen.