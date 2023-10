Vrouw (52) krijgt 6 maand cel voor aanslag met vuurwerkbom

di 17 oktober 2023 15.00 uur

LEEUWARDEN - Voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom op een woning in Stiens is een 52-jarige inwoonster van Drachten veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden plus zes maanden voorwaardelijk. De vrouw werd van drie andere aanslagen met vuurwerkbommen vrijgesproken.

Geen bewijs voor tweede aanslag

De vuurwerkbom ontplofte op 20 mei 2019 in de brievenbus van een woning aan de Dr.S. Huismanstrjitte in Stiens. Daarna zou bij dezelfde woning in november 2020 nog een ontploffing volgen.

De rechtbank oordeelde dat niet bewezen kon worden dat de vrouw een aandeel heeft gehad in die aanslag.

Gebrek aan bewijs

Ze werd wegens gebrek aan bewijs ook vrijgesproken van de aanslag met een vuurwerkbom bij een woning in Vrouwenparochie, in januari 2020, en een ontploffing bij een woning aan de Roptastins in Stiens, in december 2019. De toenmalige partner van de vrouw (54) werd wegens vernieling veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur.

Conflict om een hond

De man had in oktober 2020 een ruit van de woning aan de Dr. S. Huismanstrjitte ingegooid. Dat had hij gedaan in opdracht van zijn ex, zei hij twee weken geleden op de zitting. De vrouw zou met de bewoner een conflict hebben om een hond.

Winkeldiefstallen

Verder hebben de twee voormalige echtelieden zich schuldig gemaakt aan een aantal winkeldiefstallen. De officier van justitie eiste twee weken geleden voor de vrouw een gevangenisstraf van een jaar en voor de man 18 maanden cel.

In tegenstelling tot de rechtbank vond de officier dat wel alle feiten konden worden bewezen.