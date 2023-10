Man (61) voor tweede keer in 3 jaar voor rechter voor seksueel misbruik

di 17 oktober 2023 14.15 uur

LEEUWARDEN - In maart 2020 werd een nu 61-jarige inwoner van Leeuwarden veroordeeld tot vier jaar cel (waarvan een jaar voorwaardelijk) omdat hij in zijn toenmalige woonplaats Joure drie minderjarige meisjes seksueel had misbruikt. Dinsdag moest de man zich opnieuw voor de rechter verantwoorden en weer voor een zedendelict met een minderjarige.

"Als een roofdier op zoek naar een prooi"

"Ik denk dat ik een viespeuk ben", had de verdachte gezegd op de zitting in 2020, waar hij zich moest verantwoorden voor het seksuele misbruik van de drie meisjes. Officier van justitie Roelof de Graaf merkte destijds op dat de man "als een roofdier" door de buurt in Joure was gegaan, "op zoek naar een prooi". In drie opeenvolgende jaren, in 2017, 2018 en 2019, had de verdachte de meisjes seksueel misbruikt.

Recidiverisico

De Graaf was het toen niet eens met de conclusie van de psycholoog, dat het recidiverisico laag was. In de \'nieuwe’ zaak kwam de psycholoog opnieuw tot die conclusie, maar de reclassering dacht er anders over. De reclassering schatte de kans dat de man in dezelfde fout zou vervallen in als gemiddeld tot hoog.

Eerder ontucht gepleegd

In de zaak van 2020 had de – toen nog - Jouster toegegeven dat hij in 2011 al eens ontucht had gepleegd met een minderjarig nichtje en in 2008 met het dochtertje van kennissen. De rechtbank bepaalde in 2020 dat de man zich moest laten behandelen en legde een extra lange proeftijd van vijf jaar op.

Net twee maanden zonder enkelband

Toen hij in april het meisje in de kringloopwinkel aanraakte was hij net twee maanden van zijn enkelband af. "En dan gebeurt dit", verzuchtte de verdachte. Hij zou het meisje op de billen hebben aangeraakt en erin hebben geknepen. De moeder van het meisje kreeg de schrik van haar leven, toen haar dochtertje bij haar kwam en zei dat "een meneer" aan haar billen had gezeten. Ze had het gevoel alsof ze in een slechte film terecht was gekomen zei de moeder dinsdag op de zitting van de Leeuwarder rechtbank.

Doelgericht naar de speelgoedhoek gelopen

Ze had de verdachte wel zien lopen in de winkel, ze had al "een naar gevoel" toen ze hem zag. Het meisje was in de speelgoedhoek. Op camerabeelden van de kringloopwinkel was te zien dat de verdachte op haar af was gelopen. Het leek alsof hij doelgericht naar de speelgoedhoek was gelopen, stelde rechtbankvoorzitter Adriëtte de Jong. "De beelden laten niet iemand zien die in de bakken sneupt", vulde rechter Tom Wolters aan.

Niet gemeld bij instanties

Dat bestreed de verdachte. Hij had "in een opwelling gehandeld", betoogde hij. "Ik meende grappig te wezen door haar een tik te geven, meer was het niet". Toen iemand achter hem aan kwam en "meneer, meneer" riep, wist hij wel hoe laat het was. "Dat ik die tik niet had moeten geven", verduidelijkte hij. Toch meldde hij het incident niet bij de instanties waar hij het had moeten melden. Daarover had hij gezegd dat hij dacht dat het wel met een sisser af zou lopen.

Geen seksuele lading

Hij ontkende dat de handeling een seksuele lading had. Bij de GGZ had hij verklaard dat hij er wel erotische gevoelens bij had. Dat hij geen remmingen had ervaren en geen openheid van zaken gaf baarde de reclassering zorgen. De GGZ constateerde dat er bij de verdachte inmiddels "een aarzelende erkenning" is van een pedofiele stoornis. De reclassering adviseerde een ambulante behandeling met eventueel een kortdurende klinische opname.

Ontuchtige handeling

Officier van justitie Henk Mous zag wel degelijk een seksuele intentie in het gedrag van de verdachte. En dus kon volgens Mous ook gesproken worden van een – strafbare - ontuchtige handeling. Over het herhalingsgevaar zei de officier dat dat er wat hem betrof zeer zeker aanwezig was. "Als je dit in een proeftijd doet, dan is er een groot recidiverisico".

Adequate behandeling

Mous had kunnen eisen dat de rechtbank het jaar voorwaardelijke gevangenisstraf van het vonnis in 2020 alsnog oplegde. "Maar wat bereiken we daarmee", vroeg de officier zich hardop af. Een adequate behandeling zou in zijn ogen beter passen, in combinatie met – opnieuw – een voorwaardelijke gevangenisstraf en reclasseringstoezicht. Mous eiste een straf gelijk aan het voorarrest – de verdachte zit nu zeseneenhalve maand vast – en een voorwaardelijke celstraf van acht maanden, met een proeftijd van drie jaar.

Handelingen geen ontuchtig karakter

Van de oude voorwaardelijke straf zou de proeftijd met een jaar verlengd moeten worden. Advocate Hilde Terpstra vond dat de handelingen van haar cliënt geen ontuchtig karakter hadden. De rechtbank zou wat Terpstra betrof tot een vrijspraak moeten komen.

De rechtbank doet op 31 oktober uitspraak.