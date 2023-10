Qbuzz wint aanbesteding busvervoer in Friesland

di 17 oktober 2023 13.15 uur

LEEUWARDEN - Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben dinsdag de concessie voor het openbaar busvervoer in Friesland verleend aan Qbuzz voor de periode december 2024 - december 2034. Op dit moment verzorgt Arriva nog het busvervoer in Fryslân.

Het besluit is de uitkomst van een openbare Europese aanbesteding die de provincie Fryslân eerder dit jaar startte. Uit de bieding die Qbuzz heeft gedaan, blijkt dat Qbuzz fors meer openbaar vervoer aanbiedt dan nu het geval is.

In juli sloot de inschrijvingstermijn voor vervoerders om een plan in te dienen voor de nieuwe busconcessie. Een commissie heeft de aanbiedingen beoordeeld aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Op basis van deze beoordeling is gebleken dat Qbuzz het beste aanbod heeft gedaan.

Gedeputeerde Matthijs de Vries reageert tevreden op het aanbestedingsresultaat: "In ons bestuursakkoord hebben we genoemd dat we ons inzetten voor het regionaal openbaar vervoer. Vooral op het platteland. De aanbieding van Qbuzz zorgt ervoor dat meer dorpen vaste reismogelijkheden krijgen en er zullen dus meer bussen rijden op het platteland."

De aanbieding van Qbuzz kenmerkt zich door de volle inzet op het terugwinnen van reizigers en het aantrekken van nieuwe reizigers. Voor de reiziger betekent het dat er een ruimere dienstregeling komt ten opzichte van de huidige situatie (2023). Ook worden reistijden op de hoofdstructuur korter. Ten slotte komen er nieuwe rechtstreekse busverbindingen bij.