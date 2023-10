Ambitieus plan met deze 'Arc van Kollum'

di 17 oktober 2023 08.26 uur

KOLLUM - In veel grote plaatsen in Europa zie je ze staan. Een Arc de Triomf. De Arc van Parijs is de meest bekende en nu wil Kollum ook haar eigen Arc in het dorp.

Het idee komt van de Stichting Kollumer Oproer en de HIM. Tijdens de Kollumer Oproer Momenten van 12 tot 15 juni zou de Arc geplaatst moeten worden als er voldoende vrijwilligers voor zijn om mee te werken. De Arc van Kollum krijgt dan voor enkele maanden een prominente plek in het dorp.

Op woensdagavond 1 november om 19.00 uur wordt in Theater de Colle de film vertoond van het spektakel "Salomon, het Kollumer Oproer" uit 2019. De plannen voor de Arc de Kollum worden die avond ook toegelicht.

De toegang tot de avond is gratis, maar aanmelding via kollumaktief@gmail.com wordt op prijs gesteld.

Poll: Wat is jouw mening over het idee van de Arc van Kollum?