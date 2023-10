Twee schapen ritueel geslacht in weiland bij Kollum

zo 15 oktober 2023 15.55 uur

ALDWâLD - Twee schapen zijn zaterdagnacht ritueel geslacht in een weiland aan de Terlunewei tussen Kollum en Aldwâld. Schapenhouder Tjalling Schotanus ontdekte de slachtpartij zondag rond 9.00 uur.

Schotanus miste de twee schapen direct toen hij 's ochtends zijn ronde langs het weiland deed. Hij had zaterdag 15 schapen in het weiland lopen en het waren deze zondag 13. Hij ging gelijk op onderzoek uit.

In de sloot trof hij korte tijd later een plastic zak met de kop, poten en vacht van de vermiste schapen. De ingewanden waren los in het water gedumpt.

Mensenwerk

Dat het mensenwerk is, is duidelijk. "Dit wie in slagter dy't wit wat der docht" aldus Schotanus. "Se ha gewoan de strot trochsnijdt....." Het vlees is vervolgens meegenomen.

De politie is ook door de schapenhouder geïnformeerd maar deze is zondag niet langsgekomen. De schapenhouder werd gevraagd om de foto's door te sturen. Omdat deze foto's zo luguber zijn, zijn deze niet geplaatst bij dit nieuwsbericht.

Rituele slachting

Voor zover bekend gebeurt het niet vaak dat er schapen uit een weiland worden buitgemaakt en geslacht. In 2009 publiceerde WâldNet ook het nieuws over schapen die ritueel geslacht werden bij Feanwâlden. Het was voor schapenhouder Schotanus de eerste keer dat hij dit meemaakt.

