DRS-installatietechniek zoekt projectleider en calculator

zo 15 oktober 2023 13.06 uur

NOARDBURGUM - Bij DRS-installatietechniek zijn ze druk met duurzame maatregelen aan woningen en bedrijven. Het installatiebedrijf uit Noardburgum heeft te maken met een grote vraag naar (hybride) warmtepompen en zonnepanelen.

De wachttijd voor opdrachtgevers loopt in en er kan weer sneller geleverd worden. Het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen kan al binnen een aantal maanden.

Uitbreiding werkzaamheden

De werkzaamheden in nieuwbouw, utiliteit en industrie gaan gewoon ook door bij DRS. \'Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij een calculator en een projectleider’, aldus Romke Hoeksma. Omdat DRS-installatietechniek een allround installatiebedrijf is, is er voldoende werk. \'Ons team bestaat uit medewerkers die elke dag hun best doen voor onze klanten in de regio en ver daarbuiten.’

De calculator en projectleider die nodig zijn, zijn een belangrijke schakel in het werkproces en voor de opdrachtgevers. Volgens Hoeksma is ruime en aantoonbare ervaring wel nodig. \'Bovendien is het belangrijk dat je past binnen ons bedrijf.’ Voor de functies biedt DRS de zekerheid van een dienstverband in een prettige en informele werksfeer.

Op drsinstallatie.nl/vacatures staat meer informatie over de vacatures