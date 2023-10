Gospelgroep The Rising Hope viert 40-jarig jubileum met concert

za 14 oktober 2023 15.07 uur

BURGUM - Gospelgroep The Rising Hope uit Burgum viert zaterdag haar 40-jarig jubileum met een concert, waar gospel, popmuziek en dans elkaar ontmoeten.

De groep laat zien hoe moderne muziek perfect samengaat met de krachtige klanken van gospel binnen het thema Leef! En dit doen zij niet alleen, dansgroep Modèstodûns zal met moderne dans een extra mooie uitbeelding aan de nummers brengen.

Gospelgroep The Rising Hope heeft de afgelopen jaren met veel passie en toewijding gewerkt aan het repertoire van dit jubileumconcert. Dit ging niet helemaal zonder slag of stoot. Daarvoor gaan we even terug in de tijd naar 2020. Er werd gezamenlijk online geoefend aan de nummers voor het jubileumconcert dat aanvankelijk in het voorjaar van 2021 zou plaatsvinden.

Door corona werd dit uitgesteld naar oktober 2022. Toen maakten we plaats in de kerk voor onze medemens uit Oekraïne en moest The Rising Hope opnieuw uitstellen.

In april 2023 zou het dan zover komen. Drie keer is scheepsrecht, toch? Helaas door ziekte van onze dirigent werd besloten nóg eens het concert vooruit te schuiven.

Begrijpelijk dat zij nu enorm uitkijken naar deze zaterdag 14 oktober, 20.00 uur in de Ikker te Burgum. Tickets van €5,- worden aan de deur verkocht. De deuren gaan open vanaf 19.00 uur.