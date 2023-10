Auto in botsing met Shovel in De Westereen

DE WESTEREEN - Op de Boppewei in De Westereen kwam zaterdagochtend een automobilist in botsing met een Shovel. De chauffeur vervoerde rijplaten.

Omdat het vrij lang duurde voordat de politie en ambulance arriveerden, kwam de brandweer van Buitenpost als eerste in actie om hulp te verlenen. De brandweerploeg was in de buurt omdat er op deze zaterdag oefeningen werden gehouden in het dorp.

De bestuurder is opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. De bestuurder van de shovel zou rijplaten op een aanhangwagen zetten. Hij zou de weg oversteken vanuit een weiland. Er volgde daarna een aanrijding met de automobilist die over de Boppewei reed.

Het verkeer werd tijdens de afhandeling van het ongeval omgeleid via het fietspad. De bestuurster van de auto kwam uiteindelijk met een flinke schrik vrij. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

