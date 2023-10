Inbrekers slaan tweemaal toe in Burgum

vr 13 oktober 2023 13.16 uur

BURGUM - Inbrekers sloegen deze week in elk geval twee keer toe. De politie waarschuwt nu om in elk geval garages, schuren en bergingen op slot te zetten.

In de nacht van woensdag op donderdag werd aan de Tussendijken ingebroken in een schuur. De bewoner werd wakker van een harde knal en ontdekte dat de schuurdeur openstond.

Er waren door de inbreker(s) diverse goederen buiten de schuur klaargelegd om mee te nemen. Omdat de bewoner wakker werd en poolshoogte nam, is een deel van de beoogde buit achtergebleven.

In dezelfde nacht werd er ook ingebroken in een schuur aan de Kerklaan in Burgum. Er is daar een deur geforceerd, maar voor zover bekend is er niets weggenomen.

De politie laat weten dat er verder diverse meldingen binnenkwamen over verdachte personen die 's nachts rondstruinen. "Voorkom zelf het slachtoffer van diefstal te worden en sluit deuren en ramen goed af. Denk ook eens na over het plaatsen van een camera, het kan een afschrikkende werking hebben." zo laat de politie weten.