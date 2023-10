Raad geeft groen licht voor Mooi Burgum, FC Burgum krijgt 3 ton

BURGUM - Op de oude voetbalvelden van FC Burgum (voorheen VV Bergum) komt een kleine woonwijk met ruim 100 woningen. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft dat donderdagavond mogelijk gemaakt door het bestemmingsplan te wijzigen.

Het gaat om zowel sociale huurwoningen als koopwoningen. Projectontwikkelaars Zwanenburg en Bruzan gaan de koopwoningen aan de man brengen: twee vrijstaande woningen, 16 half vrijstaande woningen en 46 rijwoningen.

Burgum lang op slot

Op de bouw van enkele appartement complexen na, staat de woningbouw in Burgum al ruim tien jaar vrijwel helemaal op slot. Met dit plan - dat ook al drie jaar oud is - krijgt Burgum eindelijk nieuwe huizen voor alle (sociale) klassen. De nieuwe buurt moet de charme van de jaren '30 gaan uitstralen.

300.000 euro voor FC Burgum

Raadslid Sjaak Hoekstra (VVD) uitte zijn blijdschap over de nieuwbouw, maar stelde ook vragen aan wethouder Berber van Zandbergen over een overeenkomst uit 2008, gerelateerd aan de verkoop van de sportvelden door de voetbalclub VV Bergum destijds. Daarin staat dat de voetbalclub nog zo'n 300.000 euro ontvangt van de ontwikkelaar als het bestemmingsplan voor 2025 is (onherroepelijk) aangepast.

Deal over verplaatsing sportvelden

De gemeente Tytsjerksteradiel was bovendien zijdelings betrokken bij deze overeenkomst. In overleg is namelijk ook vastgelegd dat de ontwikkelaar de verplaatsing van de sportvelden zou gaan betalen. Omdat de sportvelden al verplaatst zijn, wilde Hoekstra weten of de gemeente nog een betaling kan verwachten van de projectontwikkelaar vanwege deze afspraak. "Als we even op afstand lezen naar de

betreffende passage dan staat er: 'Ik betaal

dat en dat als de gemeente de regels even

aanpast'. Waar neigen zulke afspraken naar?"

Burgemeester grijpt in

"No geane jo te fier" reageerde burgemeester Jeroen Gebben nadat Hoekstra ook nog de kwestie Sonac aanhaalde waar de wethouder ook een oude overeenkomst 'onder de pet' had gehouden. "Mei Sonac wiene it iepenbiere ôfspraken dy't makke binne, dat kinne jo net fergelykje mei de fraachstikken dy't hjir foar leit."

Insinuatie

Na een schorsing van 15 minuten kwam wethouder Van Zandbergen met een statement tegen Hoekstra: "Jo komme mei ynsinuaasjes wêr't wy ús absoluut net ta wolle ferleegje en wy distânsjeare ús hjir ek folledich fan." Ze gaf uiteindelijk wel aan dat ze schriftelijk terug zal komen op de gestelde vragen.

