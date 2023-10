Ook in 2023 een Winterlichtroute in Buitenpost

vr 13 oktober 2023 10.41 uur

BUITENPOST - Het is oktober, dus de donkere wintermaanden komen steeds dichterbij. In juli kreeg het team van de Winterlichtroute in Buitenpost al berichten of er "dit jaar weer een route komt". De organisatie laat nu weten dat hij er komt.

In 2020 is de commissie voor het eerst begonnen met de Winterlichtroute. Inwoner van Buitenpost, Hester van der Wal, startte het initiatief om de tijden van Corona iets minder donker te maken.

Sindsdien doen er jaarlijkse gemiddeld meer dan 40 straten, 15 huizen en 5 tuinen mee. Elk jaar is het weer een verrassing wat er is te zien. Grote sneeuwpoppen, vuurkorven, grote fairybells en meer. Niet alleen Buitenposters komen het spektakel bekijken, maar ook bewoners buiten het dorp. De route is leuk voor wandelaars, fietsers en automobilisten.

Bij deze een oproep aan alle inwoners van Buitenpost: wil je dit jaar meedoen en kans maken op een mooie geldprijs, gesponsord door Plaatselijk Belang Buitenpost? Meld je dan aan! Je kunt als buurt/straat meedoen, maar ook als tuin/huis.

Stuur voor 12 november een e-mail naar Winterlichtroute@outlook.com. Geef daarin aan of je mee wilt doen met je straat of als huis/tuin. Ook ontvangt de commissie graag je telefoonnummer.

De route vindt plaats tussen 15 en 29 december.