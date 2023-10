Tet Rozendal nieuwe presentator Op & Ut

vr 13 oktober 2023 09.22 uur

FEANWâLDEN - Tet Rozendal wordt de nieuwe presentator van het cultuurprogramma Op & Ut van Omrop Fryslân. Rozendal (40 jaar) neemt daarmee plaats naast Roelof Lousma, die al langer aan het programma is verbonden.

De Feanwâldster is een bekende in de cultuursector: ze reisde het land door met voorstellingen als Mata Hari en De Brekbere Sirkel. Voor Omrop Fryslân schreef ze eerder al eens It Grut Frysk Diktee en was ze radio columnist.

Een val in 2017 maakte dat ze opeens heel rustig aan moest doen. Maar nu is ze terug, onder andere dus als presentatrice van Op & Ut. "Ik ben nog steeds artiest", zegt Rozendal met klem. "Maar ik wil nu andere mensen voor het voetlicht brengen, zelf hoef ik niet meer zo nodig in de spotlights."

Met name de sfeer van het programma spreekt haar aan. "De combinatie van mensen en cultuur, dat is Op & Ut. Allemaal mooie dingen, daar word ik heel blij van." Tet Rozendal zit vanaf november achter de microfoon bij Op & Ut.

Op & Ut is het uitgaans- en cultuurprogramma van Fryslân op zaterdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Het programma is live te horen op de radio en te zien op televisie.