Motorrijder zonder helm en rijbewijs heeft teveel drank op

do 12 oktober 2023 17.20 uur

LEEUWARDEN - Op een crossmotor zonder verlichting en kentekenplaat probeerde een 18-jarige inwoner van Moddergat op 9 oktober vorig jaar aan de politie te ontkomen. De motor was niet het enige waar het nodige aan mankeerde: de bestuurder had geen helm op, hij had geen rijbewijs en hij had ook nog eens veel teveel gedronken.

Vriend moest pinnen

Donderdag bij de politierechter zei de jongen hij een vriend, die bij hem achterop zat, wegbracht omdat die moest pinnen. Toen de politie hem wilde aanhouden, ging hij er in eerste instantie vandoor.

Voor straf vier weekenden thuisblijven

"Het leek een heel goed idee, maar achteraf was het heel stom", aldus de verdachte. Hij voegde eraan toe dat hij de motor niet meer heeft – "Die is gelijk weggegaan" – en dat hij van zijn ouders voor straf vier weekenden thuis moest blijven. Van de politie had hij al drie bekeuringen gekregen, onder andere voor het rijden zonder helm en rijbewijs.

12 keer boven de norm

De jongen had fors ingenomen: de ademanalyse gaf een uitslag van 1055 ug/l. Voor een beginnend bestuurder is dat bijna 12 keer boven de norm van 0,88 ug/l. De straf van de rechter loog er ook niet om: de verdachte kreeg een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 12 maanden.