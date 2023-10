Brand in restaurantkeuken van Berchhiem

do 12 oktober 2023 11.59 uur

BURGUM - In de restaurantkeuken van zorgcentrum Berchhiem in Burgum brak donderdagochtend korte tijd brand uit. Het vuur ontstond in de oververhitte frituur.

De brandweer van Burgum werd om 11.22 uur opgeroepen voor de brand aan de Prins Bernhardstraat. Er was al een blusdeken over de frituur gegooid maar dat had nog niet het gewenste effect. De brandweermensen hebben de situatie later in de keuken veilig gesteld.

Een deel van de oververhitte frituurolie is naar buiten gebracht. Nadat de alles onder controle was, is het restaurant gelucht met een ventilator. De keuken stond als gevolg van de brand en oververhitte olie vol met rook.

