Feestelijk familieconcert met muzikanten uit hele wereld

do 12 oktober 2023 10.30 uur

DRACHTEN - Muziek is een taal die verbindt, ongeacht afkomst, cultuur en taal. Vanuit dit idee startte Orchestre Partout in 2022, in samenwerking met De Lawei, een muziekwerkplaats in het asielzoekerscentrum in Drachten.

Nu bundelen Orchestre Partout en CMV Crescendo Drachten hun krachten voor een feestelijk familieconcert met muzikanten van over de hele wereld in Mundo Sonora. Het optreden wordt op zondag 29 oktober in Schouwburg De Lawei in Drachten gehouden.

De muziekwerkplaats is een creatieve ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Zo ook Bichara Saud, die vanuit Aleppo, Syrië is gevlucht en in het azc in Drachten verblijft. Hij speelt de ud, een snaarinstrument uit het Midden-Oosten en zingt bij Orchestre Partout.

"Veel van de oorlog heb ik meegemaakt, maar ik vond de vrede in de muziek", vertelt Bichara. Hij zingt tijdens het concert onder andere het Arabische nummer Ya Tair Ya Tayer dat gaat over een vogel die liefdesbrieven rondbrengt.

Elk jaar speelt het leerorkest van Orchestre Partout samen met een lokale muziekvereniging een familieconcert genaamd Mundo Sonora.

Het concert is ditmaal samen met muziekvereniging Crescendo Drachten, een veelzijdige christelijke muziekvereniging waar met plezier én ambitie muziek gemaakt wordt. Crescendo is een harmonieorkest: een orkest met houtblaasinstrumenten, koperblaasinstrumenten en slagwerk.

Tijdens Mundo Sonora zal het A-orkest, het orkest met vergevorderden, meespelen. De middag wordt gepresenteerd door zangeres Minka Zaal. Minka heeft zich aangesloten bij Orchestre Partout, niet persé als presentatrice maar als \'one-of-the-guys’.

Ze ziet in de muzikanten een familie die samen één taal spreekt: muziek, en die taal spreekt ze graag mee. In haar repertoire vertaalt ze vaak nummers naar het Fries, liever dan naar het Engels. Ook tijdens het concert zingt ze een nummer in het Fries.

Orchestre Partout combineert muziek van alle soorten tot een divers wereldrepertoire. Ze organiseren wekelijks muzieklessen en repetities in Nederlandse asielzoekerscentra. Elke muziekwerkplaats heeft een eigen band die optreedt in de regio van het asielzoekerscentrum, waaronder het azc in Drachten.

Mundo Sonora betekent letterlijk \'De wereld klinkt’. Ruim zestig muzikanten en zangers brengen een kleurrijk concert: lieve kleine liedjes, smartlappen en dansmuziek. Er wordt gezongen in het Fries, Arabisch en Farsi. Het belooft een feestelijke middag te worden met onverwachte muzikale ontmoetingen. Het concert is voor iedereen van 6 tot 100 jaar.

Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.lawei.nl/orchestrepartout